Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. ­­Усиление первичного звена здравоохранения повышает качество и доступность медицинского обслуживания для населения, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Глава государства выступила на встрече высокого уровня, посвященной теме всеобщего здравоохранения. Зурабишвили рассказала о реализации в Грузии программы всеобщего здравоохранения. По её словам, внедрение всеобщего здравоохранения позволило сократить расходы граждан на 25%.

Президент добавила, что в стране действует программа бесплатного лечения гепатита «С», но лечение хронических и незаразных заболеваний в стране остается «большим бременем».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время в стране есть проблемы с лечением онкологии у детей. Для решения этого вопроса в Грузии планируют построить детский центр онкологии.

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