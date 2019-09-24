Польша ответила на «российскую агрессию», КНР даёт советы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- США и Сингапур продлили соглашение о военном сотрудничестве;
- Дуда объяснил размещение в Польше американских войск;
- Президент Египта заявил, что народ не примет власти исламистов;
- В Сеуле ожидают возобновления диалога США и КНДР;
- В Китае считают, что борьба за климат должна сочетаться с экономическим развитием.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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