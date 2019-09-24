Москва, 24 сентября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. В понедельник, 23 сентября, торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым активам. Национальная валюта укрепилась на фоне налогового периода, восстановления цен на нефть и умеренного снижения индекса доллара во второй половине торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Рубль подорожал к доллару США на 0,27%, до 63,83 руб., к евро — на 0,55%, до 70,17 руб., к фунту — на 0,72%, до 79,35 руб.

Пик налоговых платежей приходится на 25 сентября (НДС, НДПИ и акцизы). Объем платежей оценивается в 1,1 трлн рублей.

Баррель Brent подорожал с $63,53 до $64,78 на фоне разговоров, что Саудовской Аравии потребуются месяцы для восстановления добычи нефти вместо обещанных руководством компании десяти недель. Нефтяная госкомпания Saudi Aramco утверждает, что до конца сентября добыча нефти вернется на полную мощность.

Сегодня, 24 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне закрытия 23 сентября ($64,44). Волатильность на внутреннем валютном рынке остается низкой. Участники рынка ждут новостей относительно подготовки торгового соглашения между США и Китаем.

Напряженность на Ближнем Востоке и предстоящие переговоры остаются важными темами для рубля на этой неделе. Поддержка находится на уровне 63,75 руб.

У рубля всё хорошо. Скорее всего, продавцы 24 или 25 сентября попробуют прорваться к уровню 63,35 руб.

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