В Латвии продолжают борьбу с русским языком, в РФ – за права: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Всё образование в Латвии переведут на латышский язык;
- Призыв признать Приднестровье прозвучал с трибуны ООН;
- В Еврейской АО введён режим ЧС из-за срыва начала отопительного сезона;
- Опротестовано правило «звонок — сигнал для учителя»;
- Граждане России живут не по средствам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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