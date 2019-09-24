Славгород, Алтайский край, 24 сентября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Алтайским правоохранителям пришлось возбудить уголовное дело по фактам нападения неизвестного мужчины на жительниц города Славгорода. Как сообщает сегодня, 24 сентября, СУ СК РФ по Алтайскому краю, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), разыскивается молодой человек в возрасте 18−25 лет, европейской внешности, ростом около 162−165 см. Плотного телосложения.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Фоторобот мужчины, который нападал на женщин в Славгороде

По данным следствия, вечером 18 сентября 2019 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Также следователями установлены еще три факта нападения мужчины на жительницСлавгорода.

«Во всех случаях противоправные деяния имеют идентичный характер их совершения, что дает следователям основания предполагать о действиях одного и того же лица», — заявлено в официальном сообщении СК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года неимоверными усилиями следователей и криминалистов СУ СК РФ по Иркутской области удалось поймать сексуального маньяка, который более 10 лет насиловал и грабил жителей Тулуна. По данным следствия, с 2001 по 2012 годы мужчина, угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места, где насиловал их и забирал личные ценные вещи. Пострадавшими числятся 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних.

Читайте также: В Приангарье задержали маньяка, жертвами которого стали более 10 человек