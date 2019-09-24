Мехико, 24 сентября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Сотрудники мексиканской полиции обнаружили свертки с кокаином в канализации международного аэропорта в Мехико, сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Twitter.

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Сообщается, что наркотики были обнаружены при осмотре дренажных труб в канализационной системе аэропорта. В результате осмотра были найдены 67 упаковок с кокаином. Сведений о весе обнаруженных наркотических веществ не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил национальный план по борьбе с наркоманией среди молодежи. Согласно заявлениям мексиканского лидера, основными причинами подростковой наркомании в Мексике являются неблагополучная социальная среда, насилие и отсутствие безопасности.