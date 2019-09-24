Екатеринбург, 24 сентября, 2019, 05:13 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате рейдовых мероприятий по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, проведённых в минувшие выходные были задержаны 129 пьяных водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Алкоголь за рулём

Как уточнили в пресс-службе управления, 25 водителей отказались проходить освидетельствование на содержание алкоголя в организме. Ещё 14 человек были задержаны нетрезвыми за рулём повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Свердловской области также проводились сплошные проверки на дорогах. В результате рейда за выходные задержали 155 водителей в нетрезвом состоянии, из них 16 — повторно.

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Напомним, что с начала 2019 года в регионе по вине водителей, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, произошло 164 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 63 человека и 201 получили ранения.