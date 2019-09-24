Белогорск, Амурская область, 24 сентября, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Режим ЧС, введённый в приамурском городе Белогорск из-за сильнейшего паводка, снят, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Спасатели МЧС

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Режим чрезвычайной ситуации был введён в Белогорске из-за разлива реки Томь, уровень воды в которой поднялся до отметки 444 см, тогда как во время сильнейшего наводнения 2013 года этот уровень дошёл только до отметки 430 см.

В результате паводка пострадало имущество 79 белогорских семей, которые получили компенсационные выплаты на общую сумму 6,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок в Приамурье нанёс ущерб, который оценивается в размере 6 млрд рублей, наводнение уничтожило урожай на площади 225 тысяч гектаров.