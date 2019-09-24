Мирный, Якутия, 24 сентября, 2019, 04:06 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии с 14 по 22 сентября общая заболеваемость ОРВИ составила 441 человек, 339 из них — дет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

Читайте также: В Якутии распространяется парагрипп и риновирус: Роспотребнадзор

«В Мирном 441 случай заболевания ОРВИ. Также регистрируется спорадическая инфекционная и паразитарная заболеваемость: острый гастро-энтеральный колит — два человека, из них один ребёнок, дизентерия Зонне — один ребёнок, энтеробиоз — один ребёнок, педикулез — один ребенок», — пояснили в Роспотребнадзоре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии идёт сезонный рост ОРВИ негриппозной этиологии. С подачей тепла ситуация изменится в лучшую сторону.