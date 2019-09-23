Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Сообщается, что землетрясение произошло около 9:54 по местному времени (00:54 по московскому). Очаг залегания подземных толчков располагался на глубине 21 километр. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы у восточного побережья Камчатки. Эпицентр располагался в 111 километрах к юго-востоку от села Усть-Камчатск. По данным местного управления МЧС РФ, землетрясения жители населенных пунктов Камчатки не ощутили.