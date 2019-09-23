Каракас, 24 сентября, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Мадуро.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Также заявляется о намерении Мадуро встретиться с российскими бизнесменами, для изучения «динамики развития наших двусторонних отношений» и нахождения возможности придать дополнительный импульс кооперации в экономике, культуре, социальной сфере.

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Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На полях клуба планируются встречи президента РФ Владимира Путина с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.

16-е заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», с темой года — «Заря Востока и мировое политическое устройство» — пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября 2019 года.