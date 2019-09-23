Москва, 24 сентября, 2019, 02:13 — ИА Регнум. В московском международном аэропорту «Шереметьево» полиция задержала мужчину, устроившего дебош на борту лайнера, следовавшего рейсом Самара — Москва, сообщает 24 сентября «Пятый канал».

Задержание

Причиной неадекватного поведения, предположительно, хорошо нетрезвого пассажира стал отказ бортпроводников на просьбу пересадить знакомого из экономкласса на места бизнес-класса. В ответ экипаж получил угрозы увольнения и даже физической расправы, сопровождаемые нецензурной бранью.

В Москве дебошира уже ожидали сотрудники полиции. За нарушение правил поведения граждан на транспорте мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.