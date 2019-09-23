Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако перед принятием такого решения необходимо понять, к чему такая встреча приведет. Об этом Трамп заявил во время общения с президентом Южной Кореи Мун Чже-Ин на полях Генассамблеи ООН, передает 24 сентября Reuters.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Реагируя на предложения Муна о проведении еще одной встречи американского и северокорейского лидеров, Трамп заявил о том, что хочет знать заранее, к чему могут привести еще одни переговоры.

«Прямо сейчас люди хотели бы, чтобы это произошло. Я хочу знать, что из этого выйдет. Мы можем многое сделать до начала саммита», — отметил американский президент.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались на переговорахв июне 2018-го в Сингапуре, в феврале 2019-го — в Ханое. Еще одна встреча прошла в пограничном Пханмунджоме.