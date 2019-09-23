Кишинёв, 24 сентября, 2019, 01:37 — ИА Регнум. МИД Молдавии «с недоумением и возмущением» принял к сведению выступление главы официального представительства ПМР в Москве Леонида Манакова на пленарном заседании 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Как сообщили ИА REGNUM в МИД Молдавии, Кишинев возмутило то, что Манаков «от имени приднестровского народа и по указанию руководства Приднестровья» призвал международное сообщество признать независимость Приднестровья.

Gos-pmr.ru Приднестровье

В молдавском ведомстве считают, что такие заявления «манипулируют и вводят в заблуждение международное общественное мнение». В МИД считают, что такие заявления, сделанные с трибуны институтов ООН, «провокационны и контрпродуктивны, могут подорвать переговорный процесс в формате «5+2» по определению глобального, мирного и устойчивого решения приднестровского конфликта, которое основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова».

МИД также повторно призвал руководство России к прекращению деятельности возглавляемого Манаковым «Фонда развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», открытого в Москве в начале этого года. В Кишиневе объясняют это тем, что что фактически фонд функционирует как официальное представительство Приднестровья в Российской Федерации.

Напомним, глава официального представительства Приднестровья в России Леонид Манаков с трибуны 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве призвал все страны признать Приднестровскую Молдавскую Республику.