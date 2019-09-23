Киев, 24 сентября, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й Генеральной Ассамблее ООН, сообщает 23 сентября пресс-служба администрации президента.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В программу рабочего визита входят встречи с главами иностранных держав, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом, выступление на общей сессии Генассамблеи, а также встреча с лидерами украинской общины в США.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал в связи с якобы имевшим место давлением Трампа, которое глава Белого дома оказал на Зеленского в июле текущего года. Американского лидера обвиняют в принуждении Зеленского к расследованию в отношении его соперника, кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына.