Кишинёв, 24 сентября, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон отправился 23 сентября в США с первым рабочим визитом. Как сообщил Додон, визит продлится неделю и будет включать множество мероприятий в Нью-Йорке, передает ИА REGNUM.

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«Главное из них — выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Буду говорить проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом», — сообщил Додон.

Он добавил, что в Нью-Йорке пройдут двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, а также «с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами».

«Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику», — подчеркнул Додон.

Он также сообщил, что лично написал свое выступление на Генассамблее ООН, чтобы «изложить позицию страны».