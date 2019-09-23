Ереван, 24 сентября, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Губернатор Вайоц Дзора (область в южной части Армении), Трдат Саркисян решил покинуть свой пост после инцидента с избиением военнослужащего, после которого был арестован помощник губернатора.

Официальная публикация Трдат Саркисян

«Как я и сообщал ранее, во время инцидента я был дома: органу, осуществляющему предварительное следствие, представил доказательства, обосновывающие этот факт. Уверен, что будет проведено объективное расследование и виновные будут наказаны.

Тем не менее, еще раз опровергая какую-либо связь с этим случаем, но подчеркивая важность становления политической этики и политической ответственности в новой Армении, сообщаю, что принял решение сложить полномочия губернатора Вайоц Дзора после завершения стартующих сегодня широкомасштабных стратегических учений», — заявил Саркисян.

Согласно официальному сообщению, на прошлой неделе во врем спора во дворе одного из зданий в городе Ехегнадзор офицер министерства обороны Армении получил тяжелые травмы. 28-летний мужчина один раз кулаком ударил офицера в голову, в результате чего тот упал.

В рамках возбужденного уголовного дела помощнику губернатора Вайоц Дзора Арутюну Григоряну предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Помощник губернатора арестован.

Врачи в данный момент оценивают состояние подполковника Минобороны Ара Мхитаряна как крайне тяжелое.

С целью проверки причастности губернатора Вайоцадзорской области Трдата Саргсяна к инциденту с жестоким избиением подполковника Следственный комитет конфисковал видеокамеры, установленные на территории, прилегающей к месту инцидента.