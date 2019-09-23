После инцидента с избиением офицера армянский губернатор подал в отставку
Ереван, 24 сентября, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Губернатор Вайоц Дзора (область в южной части Армении), Трдат Саркисян решил покинуть свой пост после инцидента с избиением военнослужащего, после которого был арестован помощник губернатора.
Согласно официальному сообщению, на прошлой неделе во врем спора во дворе одного из зданий в городе Ехегнадзор офицер министерства обороны Армении получил тяжелые травмы. 28-летний мужчина один раз кулаком ударил офицера в голову, в результате чего тот упал.
В рамках возбужденного уголовного дела помощнику губернатора Вайоц Дзора Арутюну Григоряну предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Помощник губернатора арестован.
Врачи в данный момент оценивают состояние подполковника Минобороны Ара Мхитаряна как крайне тяжелое.
С целью проверки причастности губернатора Вайоцадзорской области Трдата Саргсяна к инциденту с жестоким избиением подполковника Следственный комитет конфисковал видеокамеры, установленные на территории, прилегающей к месту инцидента.