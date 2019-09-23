Ереван, 24 сентября, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Благодаря увольнению директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна был предотвращен переворот, считает независимый депутат парламента Армении Арман Бабаджанян.

1in.am Арман Бабаджанян

По мнению депутата, вовсе не случаен визит Артура Ванецяна в Москву после отставки и его встреча с одной из ключевых фигур власти Сержа Саргсяна Ара Сагателяном.

«Здесь важнее зафиксировать ответ Никола Пашиняна на известный сегодня вопрос и тот пример, который он привел относительно путча. По сути, мы можем констатировать, что в стране действительно был предотвращен переворот, и важную, ключевую роль в нем должен был сыграть Ванецян. И если мы проследим за кругом контактов Ванецяна после его отставки или увольнения и его появлением в Москве, контактами с видным представителем одного из бывших властных кругов, то это само по себе свидетельствует… Я имею в виду Арика Сагателяна, человека, который, как минимум, напрямую был ответственен за пиар-технологии очень конкретного круга бывшей власти и обеспечивал ее информационную безопасность», — сказал депутат в эфире «Радио Азатутюн».

23 сентября на пресс-конференции в Лос-Анджелесе премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова Артура Ванецяна после увольнения, заявил: «Будучи де-юре директором СНБ, он делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, более неуважительного отношения к чести офицера быть не может. Разве офицер поступил бы так? Знаете, что это значит? Это значит выбросить погоны в мусорную урну. В последний раз такое сделали путчисты в 1991 году».

В своем ответном заявлении Ванецян заявил: «Тот, кто внимательно читал мое заявление об отставке, уверен, понял, что я имел в виду. Поэтому я с уверенностью утверждаю, что время покажет, кто или что окажется на мусорной свалке».