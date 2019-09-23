В Армении был предотвращен переворот: депутат
Ереван, 24 сентября, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Благодаря увольнению директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна был предотвращен переворот, считает независимый депутат парламента Армении Арман Бабаджанян.
По мнению депутата, вовсе не случаен визит Артура Ванецяна в Москву после отставки и его встреча с одной из ключевых фигур власти Сержа Саргсяна Ара Сагателяном.
23 сентября на пресс-конференции в Лос-Анджелесе премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова Артура Ванецяна после увольнения, заявил: «Будучи де-юре директором СНБ, он делает заявление, по сути, против своего верховного главнокомандующего, более неуважительного отношения к чести офицера быть не может. Разве офицер поступил бы так? Знаете, что это значит? Это значит выбросить погоны в мусорную урну. В последний раз такое сделали путчисты в 1991 году».
В своем ответном заявлении Ванецян заявил: «Тот, кто внимательно читал мое заявление об отставке, уверен, понял, что я имел в виду. Поэтому я с уверенностью утверждаю, что время покажет, кто или что окажется на мусорной свалке».