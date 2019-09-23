Москва, 24 сентября, 2019, 00:34 — ИА Регнум. О недальновидности принятого президентом Польши Анджеем Дудой решения о военном сотрудничестве с США заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает 23 сентября RT.

Польский флаг

Как заявил российский сенатор, при заключении соглашения с Польшей США явно не руководствовались желанием сохранить мир и спокойствие в регионе, думая лишь о том, как бы приблизиться вплотную к России.

«Если бы польский лидер реально оценивал ситуацию, он бы отказался от этого сотрудничества, — уверен Цеков. — Теперь же Польша — плацдарм для США. Но она ставит под угрозу свою же территорию».

Возникают сомнения в том, что принятое решение отвечает интересам самих поляков.

«Действия Соединённых Штатов приближают мир к конфронтации. И Польша стала их вассалом. Но будущее поколение этой страны не оценит позитивно такую позицию», — заявил сенатор.

Напомним, Вашингтон и Варшава подписали декларацию о расширении военного сотрудничества. Документ подразумевает увеличение американского военного присутствия в Польше.