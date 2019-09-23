Казань, 24 сентября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» в Татарии на реконструкцию и строительство очистных сооружений направят 1,86 млрд рублей в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкологии республики.

ru.wikipedia.org Очистные сооружения

Финансирование будет выделено по направлению «Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу».

В этом году планируется реконструкция 9 объектов. Госконтракты заключены по очистным сооружениям в Казани, селе Красный бор Агрызского района, поселке Алексеевское, городах Тетюши и Заинск на 485,7 млн рублей. Реконструкция объекта в Елабуге обойдется в 783,8 млн рублей.

На согласовании в Минстрое России находятся объекты в поселках Васильево и Нижние Вязовые, а также в Набережных Челнах.

Всего до 2024 года планируется модернизировать 24 объекта, в результате мероприятий мощность очистных сооружений для отведения загрязненных сточных вод в реку составит 306,542 млн кубометров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года на реализацию мероприятий в рамках программы «Оздоровление Волги» в регионах Приволжского федерального округа потратят 9,779 млрд рублей, из которых 8,85 млрд из федерального бюджета и 928 млн рублей из бюджета регионов. В проекте участвуют семь регионов ПФО — Чувашия, Марий Эл, Татария, а также Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.