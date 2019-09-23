Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

Пожар на плавбазе, расположенной в 40 километрах на юг от острова Итуруп, произошёл вечером 23 сентября. Возгорание возникло в консервном цехе базы. На борту плавбазы находилось 400 человек, капитан запросил эвакуацию.

В настоящее время с территории плавбазы на расположенные рядом суда эвакуированы около 200 человек. При этом пожар уже потушен силами экипажа плавбазы.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, портом приписки плавбазы «Петр Житников» является город Владивосток. Судно предназначено для приёма и переработки краба и рыбы-сырца, которых поставляют добывающие суда. Кроме того, плавбаза обеспечивает всеми видами снабжения и обслуживания суда. База работает под флагом России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании на грузовом судне Golden Ray у берегов США, возле порта в штате Джорджия.