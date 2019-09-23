Чикаго, США, 23 сентября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Представители компании Boeing назвали размер компенсаций семьям жертв крушений лайнеров 737 Max в Индонезии и Эфиопии, 23 сентября передает агентство Reuters.

Liam Allport Boeing 737 MAX

Согласно заявлению фонда финансовой помощи Boeing, каждая из семей 346 жертв получит по $144 500.

Компания обещает «найти всех наследников и убедиться, что средства будут доставлены в целости и сохранности».

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