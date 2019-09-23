Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Авиакомпании Fly Dubai возобновляет прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Ростова-на-Дону в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани «Платов» 23 сентября.

Andreyphotoair Самолёт авиакомпании Fly Dubai

Начиная с 19 октября, в Дубай можно будет вылететь два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Ожидается, что посадка борта из ОАЭ на Дону будет осуществляться по средам и субботам.

Билеты на рейсы из «Платова» в Дубай уже находятся в свободной продаже, уточнили в воздушной гавани.

ИА REGNUM напоминает, что авиакомпания Fly Dubai временно приостанавливала авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Дубаем после авиакатастрофы в марте 2016 года. Пассажирский Boеing 737−800, летевший из ОАЭ, пытался сесть в ростовском аэропорту при плохих погодных условиях. Трагедия унесла жизни 62 человек.