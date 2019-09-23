Вашингтон, 23 сентября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником между Индией и Пакистаном по урегулированию конфликта в Кашмире, 23 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если я могу помочь, я бы хотел помочь. Я хочу, чтобы ко всем относились хорошо» , — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Трамп также выразил надежду, что Индия и Пакистан «смогут собраться вместе» и «сделать что-то действительно умное и полезное для обеих сторон».

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