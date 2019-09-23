Вашингтон, 23 сентября, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан попросил президента США Дональда Трампа вступиться за жителей индийской части Кашмира, 23 сентября передает агентство Reuters.

В ходе переговоров с Трампом Хан выразил надежду, что США смогут убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди«хотя бы снять осаду» с региона.

«Мы надеемся, что США высветят проблему для всего мира» , — также отметил Хан.

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