Нижний Новгород, 23 сентября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» направило в региональную службу по тарифам предложение об увеличении тарифа на проезд с 28 до 35 рублей. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области. Таким образом, тариф могут увеличить сразу на 25%.

ИА REGNUM Жетоны

В настоящее время РСТ рассматривает предложение и представленные МП материалы.

«Вопросы необходимости пересмотра стоимости проезда в метро и размера тарифа будут решены после проведения анализа экономической обоснованности предложения», — цитирует представителя пресс-службы правительства «Коммерсантъ-Приволжье».

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время себестоимость одной поездки, по оценкам экономистов нижегородского метро, составляет 56 рублей, при стоимости проезда в 28 рублей за наличные и 26 рублей — при оплате банковской или транспортной картами. С учетом средств, которые платят за проезд льготные категории граждан, средняя реальная стоимость поездки составляет около 21 рубля.

Для сохранения инфраструктуры метрополитена, говорил ранее глава МП Олег Яушев, стоимость проезда необходимо повысить. В настоящее время вагоны метро ремонтируются, но вот ряд тоннелей не ремонтировался с момента создания, а в 2019 году МП исполняется 34 года. Необходимо устранить протечки, заменить рельсы, кабели и энергооборудование.

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