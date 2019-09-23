Санкт-Петербург, 23 сентября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Срок задержания Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга продлил подозреваемому в осквернении могил на территории «Лютеранского кладбища». Об этом 23 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание подозреваемого

Мужчина подозревается в совершении преступления по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. По данным следствия, подозреваемый с сообщниками совершили 19 сентября акт вандализма на территории лютеранского кладбища в Санкт-Петербурге. В этот день около 18:00 злоумышленники разместили на надгробиях фотографии людей, занимающих посты в федеральных и городских органах власти.

Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу в СИЗО, исходя из опасений, что он может продолжить совершать подобные преступления.

Тем не менее суд счёл продлить срок задержания подозреваемому на 72 часа, чтобы следствие смогло доказать обоснованность заключения задержанного под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в надругательстве над могилами усопших в городе Шумихе в Курганской области. Его подозревают в повреждении 16 надгробий.