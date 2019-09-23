Мехико, 23 сентября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. В Мексике пробудился самый активный вулкан страны Попокатепетль, сообщает 23 сентября служба гражданской обороны штата Пуэбла на своей странице в Twitter.

Russ Bowling Вулкан Попокатепетль

По информации службы, пробуждение вулкана сопровождается взрывами и выбросами газов, водяного пара и пепла.

Служба гражданской обороны штата Пуэбла призывает всех находящихся в районе вулкана не приближаться к нему ближе чем на 12 км.

«Вулкан Попокатепетль проснулся и извергает фонтаны водяного пара, газов и пепла, которые рассеиваются в направлении запада — северо-запада штата», — указано в сообщении службы в Twitter.

За последние 24 часа произошло семь взрывов и 152 выброса из жерла. Кроме того, вулкан содрогается не менее 10 часов.

Напомним, вулкан Попокатепетль, что на языке ацтеков значит «дымящаяся гора», расположен в 50 км от Мехико. Его высота составляет порядка 5,4 тыс. метров над уровнем моря.