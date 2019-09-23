«Время двигаться вперед» — Трамп готов заключить новое соглашение с Ираном
Вашингтон, 23 сентября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов к переговорам по новому ядерному соглашению с Ираном, 23 сентября передает агентство Reuters.
Дональд Трамп
«Какими бы ни были возражения против старого соглашения с Ираном по ядерной программе Ирана, пришло время двигаться вперед и заключить новую сделку», — заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсудить новую сделку с Ираном после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В 2018 году США вышли из «ядерного соглашения» 2015 года.
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