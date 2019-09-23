Белгород, 23 сентября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Несколько человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате наезда автобуса ПАЗ на группу пешеходов в Белгороде. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

Unsplash Пешеходный переход

Авария произошла около 18:46 по местному времени на пересечении улиц Щорса и Архиерейская. По предварительным данным, 43-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ наехал на идущих по регулируемому пешеходному переходу женщину с ребёнком четырёх лет.

В результате ДТП ребёнок был госпитализирован. О состоянии его матери не сообщается.

В настоящее время правоохранительными органами начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка в результате ДТП в Псковской области. Мальчик десяти лет упал на проезжую часть и попал под легковой автомобиль. Начато расследование.