Нижний Новгород, 23 сентября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Для строительства первого в России частного космодрома компании «Космокурс» необходим достаточно ровный участок площадью около 500 гектаров. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава компании Павел Пушкин.

fudowakira0 Ракета

По его словам, сейчас рассматриваются два варианта площадки. Первый из них, приоритетный, — это, конечно, не Нижний Новгород, но и не самые дальние «выселки». С развитой инфраструктурой участок соединяет протяженная дорога через лес.

«Самый основной минус в том, что территория достаточно развита и не окончательно заброшена. Рядом с планируемым расположением технического комплекса располагается два жилых населённых пункта суммарной численностью несколько десятков человек. И этих людей надо расселять. С точки зрения государства, эти населённые пункты глубоко убыточны и там не развивается инфраструктура. Все ждут, когда они полностью обнулятся», — пояснил глава «Космокурса». Он уточнил, что есть еще несколько населенных пунктов в радиусе 10 км, которые могут испытывать повышенный уровень шума при запусках ракет.

Есть еще несколько участков, которые компания тоже рассматривает.

«Эти участки являются уже не мелколесьем, а лесом. Лес этот надо вырубать на площади практически 500 гектаров. Зато в районе 10−15 км нет ни одного населённого пункта. Из минусов этого решения, кроме вырубки леса, можно назвать полное отсутствие инфраструктуры, которую необходимо создавать», — подчеркнул Пушкин.

Пушкин заключил, что если жителей района и Нижегородской области, включая региональные и федеральные органы власти, такие варианты не устроят, то компания будет рассматривать другой регион для размещения космодрома.

По его мнению, минимальная удаленность от Москвы — «можно с ветерком доехать за 8 часов на машине» — обеспечит приток туристов, который оценивается в несколько сотен тысяч ежегодно, что может стать «хорошим драйвером развития местной инфраструктуры и создания рабочих мест».

Недавно компания получила заключение АО «ЦНИИмаш» (входит в госкорпорацию Роскосмос). Пушкин пишет, что по отраслевым меркам «заключение достаточно положительное, хоть и содержит ряд вопросов и предложений», — которые совместно со специалистами института будут подробно прорабатываться. «Космокурс» обязали до начала реализации проекта подготовить материалы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и провести общественные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Космокурс» является резидентом «Сколково» и занимается созданием многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Первый полет запланирован на 2025 год. Экипаж будет включать 6 туристов и инструктора, время полета составит 15 минут, время в невесомости — около 5−6 минут, стоимость такой поездки будет варьироваться в диапазоне $200−250 тыс. Компания заключила соглашение с правительством Нижегородской области о реализации проекта в регионе.

Ранее Пушкин говорил, что с точки зрения экологии запуски ракет будут безопасными, поскольку будет использоваться топливо на основе спирта и кислорода. Космодром будет включать стартовый и технический комплексы, комплекс средств посадки и транспортировки ракеты-носителя на технический комплекс, площадку огневых испытаний и наземный комплекс управления, а также гостевой комплекс.