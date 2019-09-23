Москва, 23 сентября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Информация о столкновении тягача с самолётом Aibrus А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту «Шереметьево» не соответствует действительности. Об этом заявили агентству «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Андрей Грук ИА Красная Весна Airbus

В «Шереметьево» уточнили, что событие имело место ранним утром 23 сентября.

«Въезда либо столкновения не было. Тележка на прицепе при движении тягача слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе Air Astana сообщили, что тягач с контейнерными телегами въехал в двигатель самолёта в «Шереметьево». Пассажиров на борту воздушного судна в этот момент не было.