Валлетта, 23 сентября, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Представители МИД пяти стран Евросоюза договорились принять соглашение по миграции по итогам переговоров на Мальте, 23 сентября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

По соглашению между Францией, Германией, Италией, Мальтой и Финляндией поток беженцев из Ливии будет «разделен» между принявшими его странами.

Представители стран надеются, что к соглашению присоединятся другие участники ЕС — решение об этом может быть принято на встрече министров Евросоюза 8 октября в Люксембурге.

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