Кострома, 23 сентября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Крестный ход на Святое озеро в деревне Некрасово под Костромой собрал 500 участников. Он был организован в честь празднования Рождества Пресвятой Богородицы, — сообщает ГТРК «Кострома».

Костромская митрополия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Крестный ход на Святое озеро в деревне Некрасово под Костромой

Верующие со списком Феодоровской иконы Божьей Матери прошли от Иоанно-Богословской церкви до часовни Животворящего креста на Святом озере. Это место является для костромичей примерно тем же, чем для всей России Куликово поле: дважды, в XIII и в XVII веках, здесь происходили кровавые сражения.

Костромской князь Василий со своей дружиной разбил татарский отряд, возвращавшийся после подавления восстания в Ярославле. А в 1609 году костромские ополченцы разгромили на берегах Святого озера польско-литовский отряд.

Считается, что воинам помогала главная святыня костромского края Феодоровская Чудотворная икона Божией Матери. До 1917 года крестные ходы к Святому озеру совершали регулярно, в советские годы их запретили, озеро переименовали в Некрасовское — по имени стоящей здесь деревни.

Историческое название вернули весной этого года.