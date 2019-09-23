Бишкек, 23 сентября, 2019, 22:09 — ИА Регнум. «Работники органов прокуратуры, госкомитета нацбезопасности, госавтоинспекции идут и просят стереть свои нарушения. Приходят с просьбами «Жаке-Маке, сотри», и гаишники соглашаются», — заявил депутат Мурадыл Мадеминов на заседании комитета по бюджету и финансам парламента Киргизии, передает ElGezit.

Петр Данилов ИА Красная Весна

В ответ на это министр экономики Санжар Муканбетов сообщил, что не располагает информацией о подобных случаях. И добавил, что для силовиков не делают никаких поблажек — штрафы за зафиксированные камерами «Безопасного города» нарушения правил дорожного движения все граждане оплачивают одинаково.

Парламентарий с ним не согласился и предложил главе минэкономики одеться в повседневную одежду и отправиться в центр, чтобы воочию убедиться в том, что он неправ.

Читайте также: В Киргизии водители заплатили 198,2 млн рублей штрафов за нарушения ПДД