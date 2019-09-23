Лондон, 23 сентября, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке, 23 сентября передает агентство Reuters.

ptra Нефть

К настоящему моменту ноябрьский фьючерс нефти Brent оценивается в $64,58 (рост в 30 центов или 0,47% с начала торгов). Ноябрьский фьючерс WTI находится на отметке $58,55 (плюс 46 центов или 0,79%).

Цены на нефть стабильно растут после атаки на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября.

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