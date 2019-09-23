Вашингтон, 23 сентября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Крупный астероид рядом с планетой Земля зарегистрирован Центром исследования околоземных объектов NASA (CNEOS), который проводит мониторинг потенциально опасных для нашей планеты объектов. Об этом 23 сентября сообщается на сайте Центра.

marcelo6366 Астеройд

Астероид получил регистрационный номер 523 934 (1998 FF14), его расчётный диаметр составляет от 190 м до 430 м. Это означает, что диаметр объекта в самой широкой его части сопоставим с высотой примерно трёх поставленных друг на друга пирамид Хеопса, высота которой около 140 м.

По данным исследователей, минимальное расстояние между Землёй и астероидом составит 4,1 млн км. На такое расстояние объект приблизится к нашей планете 24 сентября и промчится мимо со скоростью 22,2 км/c.

Напомним, потенциально опасными NASA автоматически считает все небесные тела, которые пролетают на расстоянии меньше 7,5 млн километров от Земли, а их диаметр при этом составляет больше 100 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении крупного метеорита, которое наблюдали очевидцы в Калининграде, Прибалтике и Белоруссии.