Брюссель, 23 сентября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Лоукостер Ryanair, считающийся самым крупным авиаперевозчиком в Европе, а также британская и венгерская компании EasyJet и WizzAir подали свои заявки на осуществление авиарейсов в Россию, сообщает 23 сентября газета «Известия» со ссылкой на гендиректора компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.

Павел Латышов ИА Красная Весна Аэропорт Пулково

По его словам, авиарейсы этих европейских перевозчиков могут способствовать увеличению туристического потока в Санкт-Петербург до шести млн ежегодно.

Не исключено, что такая активность европейских авиакомпаний связана с тем, что российское правительство планирует запустить в аэропорту «Пулково» тестовый режим приёма самолётов, обозначаемый как седьмая степень «свободы воздуха». Это позволит зарубежным авиакомпаниям совершать авиарейсы из Петербурга в третьи страны без промежуточных посадок на территории стран их регистрации.

Напомним, в августе этого года сообщалось о планах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предпринять ряд мер международного характера, позволяющих развить низкобюджетный сегмент авиаперелетов для повышения конкуренции среди авиакомпаний.