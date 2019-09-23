Крупнейший лоукостер Европы подал заявку на авиарейсы в Россию
Брюссель, 23 сентября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Лоукостер Ryanair, считающийся самым крупным авиаперевозчиком в Европе, а также британская и венгерская компании EasyJet и WizzAir подали свои заявки на осуществление авиарейсов в Россию, сообщает 23 сентября газета «Известия» со ссылкой на гендиректора компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.
По его словам, авиарейсы этих европейских перевозчиков могут способствовать увеличению туристического потока в Санкт-Петербург до шести млн ежегодно.
Не исключено, что такая активность европейских авиакомпаний связана с тем, что российское правительство планирует запустить в аэропорту «Пулково» тестовый режим приёма самолётов, обозначаемый как седьмая степень «свободы воздуха». Это позволит зарубежным авиакомпаниям совершать авиарейсы из Петербурга в третьи страны без промежуточных посадок на территории стран их регистрации.
Напомним, в августе этого года сообщалось о планах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предпринять ряд мер международного характера, позволяющих развить низкобюджетный сегмент авиаперелетов для повышения конкуренции среди авиакомпаний.