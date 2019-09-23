Бишкек, 23 сентября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Посол Киргизии Кубанычбек Омуралиев обсудил с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном вопросы, касающиеся расширения торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба киргизстанского МИДа.

Киргизский дипломат рассказал высокопоставленному турецкому чиновнику об инвестиционных возможностях Киргизии, о преимуществах ведения бизнеса в республике, в том числе с учетом участия страны в Евразийском экономическом союзе и наличия статуса «ВСП+».

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Омуралиев попросил руководство министерства торговли Турции включить Киргизию в Программу стран, пользующихся особенной поддержкой, и о снижении таможенных пошлин на киргизстанскую фасоль.

В ответ на это Пекджан заявил о том, что если в 2017 году такие послабления Киргизии были предоставлены из-за неурожая бобовых в Турции, то теперь такая отсутствует. А потому, для защиты турецких производителей фасоли, власти Турции не намерены снижать пошлины или предоставлять иные преференции Киргизии.

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