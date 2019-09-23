Бишкек, 23 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Посол Киргизии Кубанычбек Омуралиев обсудил с главой гендирекции управления миграции министерства внутренних дел Турции Абдуллахом Аязом вопросы, касающиеся защиты прав киргизстанцев, находящихся на турецкой территории. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Михаил Ларионов. Турок и турчанка. Из цикла Воображаемое путешествие в Турцию. 1910

Участники встречи обратили внимание на необходимость усиления контроля и выработки превентивных мер по предотвращению нелегальной миграции и торговли людьми.

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Также киргизский дипломат обратился к руководству МВД с просьбой о снижении тарифов для граждан Киргизии на приобретение вида на жительство в Турции.

Абдуллах Аяз в ответ на это заявил, что установленные министерством финансов Турции расценки на эту услугу едины для всех иностранцев и турецкие власти не намерены делать исключение для киргизстанцев.

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