Ашхабад, 23 сентября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 868 осужденных граждан Туркмении по случаю 28-й годовщины независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что туркменский лидер, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, освободил их из тюрьмы и от обязанности проживания в определенной местности после отбывания основного наказания.