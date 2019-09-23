Ашхабад, 23 сентября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В туркменской столице открылась выставка достижений экономики Туркмении, посвященная 28-му юбилею независимости страны, передает «Turkmenportal».

Turkmenistan.gov.tm Открытие выставки достижений экономики Туркмении

Туркменские предприятия представили на мероприятии свою продукцию, демонстрирующую «беспрецедентные успехи страны» в энергетике и промышленности, в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, в сферах производства стройматериалов и сельхозпродукции, текстиля и ковров, транспортной и коммуникационной отраслях, а также в других направлениях экономики.

Участие в торжественном мероприятии, проходящем в выставочном центре торгово-промышленной палаты Туркмении, приняли члены правительства и депутаты, представители бизнеса и иностранные дипломаты, студенты и местные журналисты.