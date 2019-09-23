Путин в ноябре примет участие в саммитах АТЭС и БРИКС
Москва, 23 сентября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммитах АТЭС и БРИКС, которые будут проходить в ноябре в Латинской Америке. Об этом 23 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Пока мы исходим из того, что президент примет участие», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, 11-й саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет проходить 13−14 ноября в Бразилии, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 16−17 ноября в Чили.