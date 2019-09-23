Сургут, Югра, 24 сентября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) две шестиклассницы подрались на уроке физкультуры. По факту драки в школе №31 проводится внутренняя проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении документационного и информационного обеспечения.

Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР После конфликта

Предварительно установлено, что конфликт между школьницами произошёл на уроке физкультуры. Одна из девочек толкнула другую, после чего началась драка. В результате одна из них травмирована, сообщают в мэрии Сургута.

«Сейчас мы опрашиваем детей, которые в тот момент находились на уроке. Директор школы характеризует класс как дружный и сплочённый. Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникало. Чтобы примирить детей, будем использовать медиативные технологии», — прокомментировал ситуацию директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Городской департамент образования совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Завершить проверку планируется в течение двух дней.

Между тем в сургутских СМИ сообщается, что в травматологическое отделение городской больницы попали обе участницы драки. Их родители сейчас следят, чтобы девочки не стали выяснять отношения в больничных стенах.