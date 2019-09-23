С урока физкультуры — в больницу: в Югре расследуется драка школьниц
Сургут, Югра, 24 сентября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) две шестиклассницы подрались на уроке физкультуры. По факту драки в школе №31 проводится внутренняя проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении документационного и информационного обеспечения.
Предварительно установлено, что конфликт между школьницами произошёл на уроке физкультуры. Одна из девочек толкнула другую, после чего началась драка. В результате одна из них травмирована, сообщают в мэрии Сургута.
Городской департамент образования совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Завершить проверку планируется в течение двух дней.
Между тем в сургутских СМИ сообщается, что в травматологическое отделение городской больницы попали обе участницы драки. Их родители сейчас следят, чтобы девочки не стали выяснять отношения в больничных стенах.