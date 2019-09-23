Владимир, 23 сентября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Доследственная проверка начата следователями по факту гибели 16-летнего мальчика во Владимирской области. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Пресс-слуба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Было установлено, что местный житель, подросток 16 лет, приехал 21 сентября к друзьям в соседний населённый пункт. Вечером, перед тем как вернуться домой, юноша решил прогуляться по окрестностям.

Утром 22 сентября мать мальчика, не дождавшись его дома, начала розыск пропавшего. К поискам подключились друзья и знакомые. Тело подростка было обнаружено в болотистой трясине на берегу пруда без признаков жизни.

По предварительной версии, подросток в тёмное время суток забрёл в болотистое место и не смог выбраться самостоятельно на твёрдое устойчивое место. По данным следствия, юноша воспитывался в благополучной семье, был студентом колледжа, отличался доброжелательным отношением к людям.

Начата проверка обстоятельств гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погибшем ребёнке 12 лет, тело которого было найдено на стройке в Якутии.