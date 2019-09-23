Липецк, 23 сентября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. В Липецке в социальные учреждения 23 сентября начали подавать тепло. Как сообщила пресс-служба мэрии, постановление о включении систем отопления отдельным группам потребителей подписала глава городской администрации Евгения Уваркина.

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Отопление в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания будут подавать по заявкам руководителей.

В жилых домах отопление начнут включать, когда среднесуточная температура в течение пяти суток подряд не будет превышать восьми градусов тепла.