В курганской больнице бабушка больного ребёнка спала на полу
Курган, 24 сентября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. В Кургане выясняют, почему мать заболевшего ребенка была вынуждена спать в инфекционной больнице на полу. Рассказ об ужасах детского медучреждения появилось в паблике «Чёрный список | Курган» и взбудоражил жителей столицы Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Женщина пишет, что в палате детской инфекционной больницы Кургана разместились шесть человек: трое детей и три матери. А коек на всех шестерых только пять.
Мать жалуется, мол, якобы на ночь в больнице отключают отопление. В палате влажно, холодно.
Главный врач инфекционной больницы Игорь Жураковский пояснил порталу «Область 45», что в один день в медучреждение поступили три ребёнка со схожим заболеванием. Их сопровождали две матери и одна бабушка. В палате находится две взрослые кровати и две детские. Бабушке одного ребёнка предложили поставить дополнительную детскую кровать, но она отказалась, пожелав спать вместе с больным внуком на взрослой. Что касается отопления, то оно включено и на ночь не отключается.
После инцидента с заявлениями в социальных сетях, родственников пациентов в инфекционной больнице Кургана будут обеспечивать спальным местом вне зависимости от их желания, заверил главный врач медучреждения.