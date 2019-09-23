Кабул, 23 сентября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил властям провинции Гильменд провести расследование массовой гибели людей от воздушного удара по свадебной процессии, сообщил 23 сентября на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Седик Седикки.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Он сообщил, что президент приказал направить следственную группу в уезд Муса-Кала, где произошла трагедия.

«Мы опечалены и потрясены, узнав, что гражданские лица погибли в результате инцидента в Гильменде, несмотря на неоднократный призыв президента Гани к дополнительным предосторожностям при проведении военных операций», — написал Седикки.

В то же время бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что считает инцидент с авиаударом по свадьбе в Муса-Кала «геноцидом».

Напомним, в результате воздушного удара «коалиции» по свадьбе в уезде Мусса-Кала погибли несклоько десятков человек, большинство из которых — дети и женщины.

Представители военного контингента США и их сателлитов, действующих в составе коалиционных сил, воздерживаются от комментариев этого инцидента.