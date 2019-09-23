Курск, 23 сентября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. В Курской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Как сообщила пресс-служба областной администрации, за счёт федерального бюджета поликлиники региона получили 550 тысяч доз вакцин «Совигрипп».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Более 18,5% курян уже сделали прививки. В 2018 году в сезон распространения вирусных заболеваний вакцинацией были охвачены 45% населения. Планируется, что в 2019 году прививки сделают 50% курян.

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию в первую очередь тем, кто находится в группе риска: детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Среди профессий, которые наиболее подвержены риску заражения гриппом — учителя, работники сферы обслуживания и транспорта.