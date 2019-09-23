Джакарта, 23 сентября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек погибли во время протестных акций против этнической и расовой дискриминации в Индонезии. Об этом 23 сентября сообщает агентство Франс Пресс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

16 человек погибли в городе Вамена в одном из округов провинции Папуа на востоке Индонезии. Власти города сообщили, что люди погибли из-за пожаров, возникших в результате поджогов в ходе беспорядков.

Ещё четыре человека погибли в городе Джаяпура, где произошли массовые столкновения протестующих с представителями правоохранительных органов.

Число пострадавших в результате протестных акций, переросших в беспорядки, составило 65 человек. Также сообщается о 300 задержанных сотрудниками полиции.

Напомним, акции протеста, перешедшие в беспорядки, начались в провинциях Папуа и Западное Папуа в Индонезии после распространения в социальной сети сообщений о нападениях на папуасских студентов в провинциях Ява и Западный Сулавеси. Протестующие выразили готовность продолжать акции до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых акциях протеста и связанных с ними беспорядках в городе Вамена в Индонезии.